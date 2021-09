Napoli 2021: Fd'I, il protagonismo della destra per la svolta totale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Queste elezioni comunali rappresentano un momento cruciale per Napoli per liberarla finalmente dei fallimenti e del malgoverno delle sinistre e puntare ad un futuro che solo la destra può darle puntando sulla sicurezza, sul lavoro, sulla qualità della classe dirigente – ha detto Rastrelli - per questo sono certo che i napoletani daranno un forte consenso a Fratelli d'Italia, alla nostra leader Giorgia Meloni e alla nostra classe dirigente per concretizzare il totale cambio di passo amministrativo che il centrodestra propone". "La nostra battaglia per Napoli nasce da lontano, dal lavoro svolto in Consiglio comunale in questi anni, e mira a dare una svolta totale alla nostra città nel segno della sicurezza e del lavoro e nella prospettiva di un'Italia che possa risorgere dalla crisi pandemica puntando sulle proprie immense risorse e particolarmente sui giovani, dei quali il nostro territorio è ricco e per i quali ci impegniamo con determinazione per offrire opportunità di lavoro e di futuro", ha detto Santoro. "Intendiamo portare in Consiglio comunale qualità, competenza e concretezza per realizzare i progetti della destra sociale ed essere punto di riferimento dei napoletani che, nonostante i tanti anni di buio provocati dalle sinistre, continuano a lavorare per una Napoli che possa brillare nel panorama mondiale per le sue bellezze, per le sue eccellenze, per la sua produttività", ha rimarcato Rispoli. "Puntiamo su istruzione, cultura, lavoro per riempire di contenuti di qualità il lavoro che svolgeremo nel Consiglio comunale al servizio di una città che deve risollevarsi con le grandi opere, con la riqualificazione dei trasporti, con il turismo, con la fiscalità di vantaggio per favorire la nascita di nuove imprese", ha concluso Guariniello. (Ren)