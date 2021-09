Sardegna: Confartigianato, mancano servizi, infrastrutture e visione futuro per 23 mila aziende Gallura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torna a battere il cuore del sistema imprenditoriale della Gallura. Con più di 23 mila aziende in totale, di cui 5 mila artigiane, che danno lavoro a 37 mila addetti, con oltre 9 mila impiegati nelle realtà artigiane, il nord est della Sardegna soffre ma resiste alle avversità economiche create dalla crisi Covid 19. Proprio il comparto artigiano gallurese rappresenta il 23,4 per cento sul totale del sistema imprenditoriale del territorio. Sono questi, in sintesi, i dati che emergono dal Dossier "Artigianato e Mpi della Gallura", realizzato dall'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, su fonte UnionCamere e Istat. Il report, che ha analizzato i numeri delle attività produttive, artigiane e non, presenti in ognuno dei 26 comuni galluresi tra il 2019 e 2021, ha focalizzato anche l'attenzione sul rapporto nati-mortalità delle imprese artigiane, sull'occupazione e sul settore del turismo. Nel triennio analizzato, le attività produttive sono cresciute dello 0,2 per cento (+53 unità) mentre, nello stesso periodo, tra le imprese artigiane si è registrata una contrazione dell'1,7 per cento, con la perdita di 94 realtà. Però, in questo specifico settore in questo anno in corso, il bilancio iscrizioni-cessazioni, dopo anni di "segni meno", è tornata crescere sensibilmente (+56 attività). (segue) (Rsc)