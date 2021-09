Sardegna: Confartigianato, mancano servizi, infrastrutture e visione futuro per 23 mila aziende Gallura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello gallurese è un territorio in sostanziale crescita per nati/mortalità imprese e per presenza piccole imprese - commenta Giacomo Meloni, presidente di Confartigianato Imprese Gallura - un tessuto economico costituito per il 99,7 per cento da imprese con meno di 50 dipendenti". "Osservando il dato demografico imprenditoriale di Olbia, in crescita in ogni indicatore d'impresa - continua il presidente - è significativo di come questa faccia da attrattore svuotando, al contrario, i piccoli centri limitrofi, che soffrono e perdono terreno, situazione simbolica anche di un fenomeno che riguarda la differenza tra le diverse aree del territorio. Un dato simbolico di quello che sta avvenendo nel nord Sardegna".Numeri, questi, che aprono un dibattito e qualche ragionamento. (segue) (Rsc)