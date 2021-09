Sardegna: Confartigianato, mancano servizi, infrastrutture e visione futuro per 23 mila aziende Gallura (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo dato segna una spaccatura profonda anche relativamente alle azioni da intraprendere tra le due aree - prosegue Meloni - nel nostro comparto registriamo una forte preoccupazione perché siamo, ancora una volta, in assenza di una capacità adeguata di rappresentare istanze specifiche. Quindi, manca una programmazione generale, e mancano gli interventi che devono rispondere alle priorità ed alle vocazioni del territorio. Il rischio è di annacquare proposte progettuali in una generale rivendicazione del Nord Sardegna che non darebbe soluzione, né ai problemi del nord ovest, né a quelli del nord est. Insomma, le imprese ci sono nonostante tutto ma manca una regia condivisa". Secondo il presidente di Confartigianato Gallura "all'interno di un quadro generale di politiche di sostegno comuni, servono azioni specifiche differenziate perché non siamo di fronte allo stesso problema alla stessa situazione e non possiamo trovare soluzioni uguali per contesti differenti". (Rsc)