Imprese: Confindustria Alberghi organizza giornata dedicata a temi ristrutturazione e riqualificazione in occasione di Cersaie (3)

"Per Unicredit il settore turistico alberghiero è strategico per lo sviluppo dell'economia del nostro Paese. Per questo da tempo il nostro gruppo si impegna in concreto per contribuire alla crescita delle imprese del comparto e favorire lo sviluppo di nuove realtà produttive. Ciò attraverso la leva del credito, lo sviluppo di un modello di servizio e consulenza dedicato, capace di stimolare il fare-rete sui territori; e prodotti creati per soddisfare al meglio le specifiche necessità del settore. Così lavoriamo per concorrere alla realizzazione di un sistema turismo sempre più orientato all'evoluzione in chiave digitale, sostenibile, capace di accrescere il potenziale dei territori e di contribuire fortemente alla valorizzazione del made in Italy", ha evidenziato Andrea Burchi, Regional manager Centro Nord UniCredit. "Superata la fase più difficile della pandemia il settore dell'hospitality italiano si sta preparando ad affrontare la sfida del post-Covid, consapevole della necessità di rispondere in maniera tempestiva ai cambiamenti intervenuti nello stile di vita e nel modo di viaggiare ed anticipare le nuove esigenze dei turisti", ha sottolineato Nomisma. L'Osservatorio Turismo di Nomisma per UniCredit rappresenta, in questo contesto, uno strumento privilegiato nell'individuazione di aspettative e bisogni del settore. Il maggior peso del turismo interno, la necessità di riorganizzare gli spazi interni per creare nuove aree polifunzionali o destinate a smart working o relax e lo spostamento e l'ampliamento delle stagioni turistiche sono i principali effetti che gli esercizi ricettivi dovranno affrontare. Tra le azioni e gli investimenti considerati più strategici quelli relativi a comunicazione e marketing, riqualificazione della struttura ricettiva ma anche inerenti alla collaborazione con altri operatori e istituzioni – nell'ottica di un'offerta turistica sempre più integrata sul territorio. L'Osservatorio fa emergere chiaramente anche i bisogni degli esercizi ricettivi, che per rispondere agli effetti e ai cambiamenti imposti dall'emergenza pandemica manifestano la necessità di poter accedere a fondi, finanziamenti ed incentivi per la riqualificazione o l'efficientamento energetico della struttura ma anche per l'acquisto di attrezzature e la digitalizzazione dei processi. Importante – per gli attori del settore – poter contare su un supporto professionale e consulenziale che li guidi nella creazione di networking territoriale, nell'individuazioni dei servizi e prodotti da offrire o diano indicazioni su come poter accedere a fondi e finanziamenti.