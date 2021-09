Imprese: Confindustria Alberghi organizza giornata dedicata a temi ristrutturazione e riqualificazione in occasione di Cersaie (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo accolto con piacere l’invito di Cersaie, il dialogo che si è aperto con le realtà del contract presenti in fiera dimostra che fare sistema ponendo a fattor comune necessità, idee e soluzioni può solo che tradursi in un vantaggio per le aziende. L’innovazione costituisce un elemento importante per il presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi. Le aziende hanno bisogno di tenere il prodotto costantemente aggiornato, in linea con le nuove tendenze e momenti come questi forniscono spunti interessanti. Abbiamo vissuto un momento estremamente difficile ma, qualche timido segnale di riprese sembra affacciarsi all’orizzonte. Il nostro obiettivo è non fermarci mai, guardare avanti grazie anche al sostegno di soluzioni pratiche e finanziarie funzionali all’attività di ristrutturazione e riqualificazione e UniCredit ha saputo rispondere a questa esigenza con un sistema di iniziative e prodotti che possono accompagnare le imprese in questo percorso". (Com)