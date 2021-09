Napoli: dentisti abusivi, 6 denunciati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri del Nas di Napoli, nell'ambito di servizi disposti per la tutela della salute, hanno denunciato 6 persone per esercizio abusivo della professione sanitaria. Secondo la ricostruzione degli inquirenti i soggetti si sarebbero spacciati per dentisti pur non avendo mai conseguito il diploma di laurea necessario per l'esercizio della professione sanitaria. I militari hanno ispezionato gli studi dentistici, che poi si sono rilevati abusivi, nei Comuni di Napoli, Gragnano (Na), Agerola (Na), Villaricca (Na), Sant’Antonio Abate (Na) e Vico Equense (Na) e sono state messe sotto sequestro le sale odontoiatriche interne agli studi medici, complete di riuniti odontoiatrici e apparati radiografici utilizzati abusivamente dagli odontotecnici per un valore di oltre 200 mila euro. (Ren)