Napoli 2021: Fd'I, il protagonismo della destra per la svolta totale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Napoli ha bisogno dell'identità, dei valori, della qualità e della politica della destra sociale per dare una svolta totale alla propria realtà e per avere un futuro di lavoro, sicurezza e vivibilità". E' stato il tema della manifestazione politica tenuta, a Bagnoli a Napoli, dai dirigenti di Fratelli d'Italia Salvatore Ronghi, Luciano Schifone, Andrea Santoro, Gabriella Peluso, Sergio Rastrelli e dai candidati al Consiglio comunale di Napoli, Imma Guariniello e Luigi Rispoli. "Napoli ha bisogno del ritorno della centralità della politica della destra sociale e di liberarsi definitivamente dalle trappole del finto ed inutile civismo – ha sottolineato Ronghi – oggi più che mai la città ha bisogno di una visione e di una strategia politica forte che, come Fratelli d'Italia, abbiamo messo in campo per delineare un progetto di sviluppo che punti sulle grandi opere e sulla qualità della classe dirigente, rappresentata in queste elezioni dai candidati Guariniello e Rispoli, storici militanti della destra sociale che sapranno svolgere in Consiglio comunale un lavoro di valore e di qualità". (segue) (Ren)