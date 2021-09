Turismo: Bankitalia, passeggeri aeroporti in calo del 72,6 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure di contenimento della diffusione del coronavirus e la paura del contagio si sono riflesse in un drastico calo del traffico di passeggeri negli aeroporti italiani (-72,6 per cento a livello nazionale nel 2020). E' quanto emerge dalla pubblicazione della Banca d'Italia, nell'ambito delle "Note Covid-19", dal titolo "Il settore turistico e la pandemia di Covid-19". In tutte le aree territoriali la contrazione ha riguardato sia il traffico nazionale sia, in misura più accentuata, quello internazionale. (segue) (Rin)