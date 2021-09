Turismo: Bankitalia, passeggeri aeroporti in calo del 72,6 per cento nel 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’andamento dei passeggeri nel corso dell’anno - si legge nel documento - ha riflesso l’evoluzione della pandemia e le restrizioni alla mobilità delle persone: dopo il sostanziale azzeramento durante la prima ondata dei contagi nei mesi primaverili, il numero dei passeggeri era lievemente cresciuto in estate, raggiungendo ad agosto il 37 per cento del livello dello stesso mese del 2019 (con un minimo del 24 per cento al Centro e un massimo del 53 per cento nel Mezzogiorno); nei mesi autunnali, durante la seconda ondata della pandemia, il traffico è tornato a ridursi e a dicembre il numero di passeggeri era pari al 13 per cento di quello dello stesso mese dell’anno precedente. I dati più recenti relativi all’anno in corso indicano che la dinamica del traffico di passeggeri negli aeroporti è rimasta debole in tutte le ripartizioni territoriali (a livello nazionale, nei primi sette mesi dell’anno il numero di passeggeri è stato pari al 25 per cento rispetto a quello rilevato nello stesso periodo del 2019). (Rin)