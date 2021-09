Disabili: istituito trust della Fondazione Banco di Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fondazione Banco di Napoli istituisce un trust di scopo, denominato Trust cover, in attuazione della legge n.112/2016 per il “Dopo di noi”. Lo scopo, si legge in una nota, è quello di garantire benessere, inclusione sociale e autonomia alle persone con disabilità grave, quando i genitori o i congiunti affidatari non saranno più in vita. Il progetto della Fondazione, raccolto in un volume che è stato presentato in conferenza stampa, si sviluppa su tre direttrici: la garanzia di raggiungimento degli scopi stabiliti dalla famiglia; l’intervento finanziario in caso di esigenza; l’acquisizione di ogni tipologia di servizi per garantire standard qualitativi elevati e costi accessibili. Il logo distintivo del Trust Cover è l’Albero della Vita, capace di esprimere il senso di protezione, sicurezza e longevità. Sono queste le caratteristiche dell’azione che la Fondazione Banco di Napoli persegue nella solidarietà. Alla presentazione sono intervenuti Vincenzo Di Baldassarre, vicepresidente della Fondazione Banco di Napoli, Francesco Profumo, presidente Acri, Giovanni Perlingieri, ordinario di Diritto Civile presso l’Università di Roma La Sapienza, Lucia Fortini, assessore alla Scuola e alle Politiche Sociali della Regione Campania, Paolo Colombo, garante dei Diritti con persone con disabilità della Regione Campania e Giuseppe Milanese, presidente Confcooperative Federazione Sanità. Le conclusioni sono state affidate a Rossella Paliotto, presidente della Fondazione Banco di Napoli. (segue) (Ren)