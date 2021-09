Turismo: Bankitalia, occupati settore in calo dell'11,4 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le condizioni occupazionali del settore turistico hanno subito un deterioramento più pronunciato rispetto alle altre attività a seguito della crisi economica innescata dalla pandemia di Covid-19. Nella media del 2020, a livello nazionale, il numero di occupati del comparto si è ridotto dell’11,4 per cento (-1,2 per il resto dell’economia), contribuendo per oltre i due quinti del calo complessivo del totale dei settori. La contrazione è stata particolarmente marcata in tutte le aree del Paese (compresa tra il - 17,2 per cento nel Nord Est e il -7,2 per cento al Centro). E' quanto emerge dalla pubblicazione della Banca d'Italia, nell'ambito delle "Note Covid-19", dal titolo "Il settore turistico e la pandemia di Covid-19". La perdita dei posti di lavoro non è stata omogenea tra categorie di lavoratori: sul calo dell’occupazione ha infatti inciso soprattutto la componente a termine, diminuita nella media dell’anno del 31,5 per cento, mentre l’impatto sull’occupazione permanente è stato mitigato dal blocco dei licenziamenti e dal ricorso alla Cassa integrazione guadagni. (segue) (Rin)