Turismo: Bankitalia, occupati settore in calo dell'11,4 per cento nel 2020 (2)

- Tra il 2010 e il 2019 - ricorda il documento - il numero di occupati del settore turistico è cresciuto del 2,2 per cento in media d’anno, a fronte di un calo nella media del terziario (-0,4) e in misura più intensa rispetto al totale dell’economia (0,4). Al netto del comparto turistico, l’espansione complessiva degli occupati si sarebbe pressoché dimezzata. La crescita è stata meno accentuata nel Nord Est (1,3), dove il numero di occupati aveva iniziato a ridursi già nel 2019 e, al contrario, più marcata nel Mezzogiorno (3,2). L’incremento dell’occupazione si è verificato soprattutto dal 2012 al Centro e a partire dal biennio 2015-2016 nel resto del Paese. (Rin)