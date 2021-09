Imprese: Neva Sgr negli aerei sostenibili della statunitense Skydweller Aero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema può essere rapidamente dispiegato per fornire comunicazioni a sostegno degli operatori in situazioni di emergenza e calamità. I criteri di sostenibilità e la caratteristica di potenziale billion company hanno spinto Neva Sgr a un investimento iniziale di circa 4 milioni di dollari nella società. Un’operazione in continuità con la strategia di investimento in società con soluzioni e tecnologie in ambito Esg (Environmental, Social & Governance). Skydweller Aero ha raccolto in poco tempo investimenti per oltre 40 milioni di dollari e attratto importanti investitori e partner industriali. Il portafoglio del Fondo Neva First ad oggi conta 14 investimenti a cui si aggiungono gli investimenti in fondi internazionali strumentali alle partnership relative al deal flow, per un impegno complessivo di oltre 60 milioni di euro. (segue) (Com)