Sardegna: Fico, Deledda grande scrittrice, sfidò convenzioni dell'epoca

- La ricorrenza delle celebrazioni per il 150mo anniversario della nascita di Grazia Deledda "ci offre l'occasione per rendere il giusto omaggio ad una delle massime figure della nostra letteratura e per promuovere una riflessione approfondita sul suo prezioso contributo alla cultura nazionale. Al tempo stesso, le celebrazioni devono contribuire anche a far conoscere, soprattutto ai cittadini più giovani, il valore e la ricchezza delle opere di Grazia Deledda e lo straordinario esempio che discende dalla sua vicenda artistica ed umana". Così Il presidente della Camera, Roberto Fico, nel messaggio inviato a Andrea Soddu, sindaco di Nuoro, in occasione delle celebrazioni per il 150mo anniversario della nascita di Grazia Deledda. "Questa scrittrice, infatti, riuscì, da autodidatta, ad imporsi nel panorama letterario mondiale malgrado il difficile contesto sociale e culturale in cui visse ed operò", rimarca Fico che rammenta il "prestigioso riconoscimento del premio Nobel per la letteratura, che le fu conferito nel 1926", che "ebbe ed ha ancora oggi un valore particolare. È stata l'unica donna in Italia ad esserne stata insignita sinora". (segue) (Rin)