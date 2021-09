Imprese: "Ri-parti con l'export", domani al Cis di Nola (Na) presentazione della fase 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 29 settembre alle ore 10.30, presso il palazzo Convegni dell’interporto di Nola, si svolgerà l’evento di presentazione dell’avvio degli stage in azienda del progetto "Ri-parti con l'export", promosso da una partnership che vede coinvolti la Regione Campania, Ice -Agenzia, Anpal Servizi, Consorzio Asi Napoli e Cis Interporto Campano. "Conclusa la fase di aula, per i 50 partecipanti al corso ri-parti con l’export è arrivato il momento dello di stage in azienda - si legge in una nota - Le aziende che vogliono puntare sui mercati esteri accoglieranno per i prossimi due mesi i ragazzi, che avranno la possibilità di mettere a frutto le conoscenze acquisite e proporsi alle aziende per un futuro lavorativo". I saluti istituzionali sono affidati a Ferdinando Grimaldi, presidente di Cis Spa; Gaetano Minieri, sindaco di Nola; Giosy Romano, presidente Asi Napoli. Interventi di Carlo Ferro, presidente Agenzia Ice; Armida Filippelli, assessore alla Formazione Professionale della Regione Campania. Seguirà poi il momento delle testimonianze dei tirocinanti e delle aziende. Infine, le conclusioni sono affidate a Claudio Ricci, ad Cis SpAe Interporto Campano SpA; Antonio Marchiello, assessore al Lavoro e alle Attività Produttive della Regione Campania. Modera: Michele Raccuglia, responsabile Anpal Servizi Campania Calabria. (Ren)