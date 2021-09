Napoli: Di Mauro (Ospedale dei Colli), Ospedale Monaldi secondo in Italia per trapianti di cuore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta di un intervento straordinario. La bimba a 4 mesi ha dovuto subire l'impianto di un cuore artificiale e poi è arrivato quello compatibile. Questo mette in risalto, anche in pandemia, una struttura come la cardiochirurgia del Monaldi che non si è mai fermata. Siamo la seconda struttura in Italia per numero di trapianti di cuore effettuati". Così Maurizio Di Mauro, direttore generale dell'Azienda ospedaliera dei Colli, intervenendo nella trasmissione Barba e capelli condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. (Ren)