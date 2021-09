Disabili: istituito trust della Fondazione Banco di Napoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fondazione Banco di Napoli ha una storia di 500 anni, impegnati nell’assistenza alle famiglie bisognose. “Noi nasciamo così e oggi torniamo su quel sentiero con il Trust Cover – spiega Vincenzo Di Baldassarre, vice presidente della Fondazione Banco di Napoli - Il messaggio è soprattutto quello della 'certezza'. Intendiamo sostenere le famiglie più disagiate, guidandole nella costituzione di trust aggregati, integrando quanto necessario al raggiungimento dello scopo. Alle famiglie più fortunate garantiamo efficacia, controllo dei costi e raggiungimento degli scopi”. Il trust è un programma innovativo di solidarietà, che pone le famiglie nella condizione di aiutarsi reciprocamente, ma con il sostegno economico della Fondazione. "L’obiettivo è fare in modo che il “Dopo di noi” non sia più un’angosciante incertezza - prosegue la nota - Il ruolo della Fondazione è, quindi, centrale e proiettato al di là del tempo della vita , così da rappresentare attraverso il Trust Cover, un caposaldo di garanzia per il futuro di chi è diversamente abile. Il trust di scopo introduce metodologie economiche capaci di massimizzare gli effetti dell’azione, con un occhio attento al controllo delle dotazioni dedicate alla tutela di quanti possono trovarsi impreparati alle difficoltà, anche nella vita quotidiana". La Fondazione, quindi, mette a disposizione risorse economiche, tecniche, professionali e relazionali, sensibilizzando, allo scopo, le altre Fondazioni bancarie, i diversi stakeholders e ogni tipo di sostenitore. Il libro edito dalla Esi e coordinato dal professore Giovanni Perlingieri propone una attenta disamina sulle funzioni del Trust Cover di Fondazione Banco di Napoli e sulla sua genesi, così da garantirne la linearità giuridica del suo operare. (Ren)