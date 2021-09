Imprese: Neva Sgr negli aerei sostenibili della statunitense Skydweller Aero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Neva Sgr, il venture capital del gruppo Intesa Sanpaolo dedicato al settore hi-tech, attraverso il fondo Neva First amplia il portafoglio di investimenti e punta sulla crescita di Skydweller Aero. La startup statunitense, fondata nel 2019 e con sedi negli Usa (Washington) e Spagna (Madrid, Ciudad Real), opera nel settore degli “Unmanned aircraft system” (Uas), in particolare nel segmento dei velivoli alimentati a energia solare con una capacità di carico significativa. Gli aerei Skydweller Aero sono dotati di una tecnologia innovativa e “green”, possono contare sulla flessibilità tipica di un velivolo a pilotaggio remoto e sull’alimentazione totalmente basata sull’energia solare. La tecnologia di Skydweller Aero potrà essere impiegata nei campi della sorveglianza terrestre e marittima, nel monitoraggio ambientale e delle infrastrutture, nei servizi di geoinformazione, nelle telecomunicazioni e nella navigazione di precisione. (segue) (Com)