Napoli 2021: Fd'I, il protagonismo della destra per la svolta totale (2)

- "Nel luogo simbolo del fallimento della sinistra, rilanciamo il nostro progetto politico per Napoli a partire dalla realizzazione della destinazione turistica di Bagnoli per farne il baricentro di un turismo di qualità, capace di offrire lavoro stabile e duraturo e di proiettare Napoli tra le grandi mete del turismo internazionale – ha sottolineato Schifone – la proposta politica di FdI è l'unica credibile per la nostra città per porre fine alle sinistre e alle ambiguità che tanto male hanno provocato al nostro territorio". "Il nostro partito è sceso in campo per primo con il proprio progetto politico per Napoli, fondato su lavoro, sicurezza e sviluppo, e con il proprio candidato sindaco, Sergio Rastrelli, oggi Coordinatore cittadino del nostro partito, siamo l'unica forza politica, sul piano nazionale e locale, che si contraddistingue per la qualità e la coerenza della propria leader Giorgia Meloni e della propria posizione politica – ha evidenziato Peluso - l'elezione di Imma Guariniello e Luigi Rispoli è fondamentale nell'ottica di rafforzare e mantenere saldamente a destra l'identità, la visione e la strategia del nostro partito, soprattutto adesso che è marcatamente aperto ed inclusivo". (segue) (Ren)