Napoli 2021: "Acqua pubblica, bene comune", domani dibattito con D'Angelo e Manfredi

- L'acqua come bene comune e diritto fondamentale della persona: di questo e della necessità di far crescere la sensibilità delle persone e di chi ha la responsabilità di governo si parlerà nel corso del confronto aperto a tutti i cittadini che si svolgerà domani 28 settembre alle 9.30 nel dehors de Il Poggio (via Nuova Poggioreale 160, Napoli). A discuterne saranno Sergio D'Angelo, capolista di Napoli Solidale candidato al consiglio comunale e Gaetano Manfredi, candidato sindaco di Napoli. Sono previsti gli interventi di Renato Briganti, docente di Diritto pubblico all'Università di Napoli Federico II, Salvatore Parisi, consigliere dell'Ente Idrico Campano, Giuseppe Grauso, Costanza Boccardi e Stefania Fanelli attivisti dei comitati dell'acqua pubblica "In questi anni troppo poco è arrivato per la rete idrica e fognaria di Napoli, la città è invecchiata e servono risorse straordinarie per la manutenzione che non può essere scaricata sui costi delle bollette - ha sottolineato Sergio D'angelo - Napoli è l'unica città che ha rispettato l'esito del referendum sull'acqua pubblica, inoltre vengono effettuati controlli serrati che ne fanno un'acqua di ottima qualità. Per questo occorre chiedere attenzione e rispetto per questo tema" (Ren)