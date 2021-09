Cinema: "Una coppia" vince il Napoli Film Festival (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avevamo concepito questa come una edizione di transizione, tuttavia la grande attenzione ricevuta da pubblico e stampa, ha fatto sì che abbiamo dovuto fare i conti con un afflusso più che valido di persone accorse a vedere i film in programmazione". Ha commentato Violini. "È una bella soddisfazione vedere - prosegue - che gli sforzi fatti in un momento ancora delicato sono stati ripagati ottenendo un risultato interessante. Traino senz'altro la grande qualità dei prodotti presentati in concorso, grazie anche a performance di attori che hanno dato lustro alla tradizione dei grandi interpreti nostrani come i due vincitori. E poi è stato un gran piacere ospitare due grandi registi come Brizé e Skolimowski, ed aver ritrovato la Guzzanti, personalità dalla grande umanità, mostrati incuriositi dalla cultura e della cucina napoletana". "Mercoledì il "Napoli Film Festival", in collaborazione con "Venezia a Napoli - Il cinema esteso", organizzano alle 18.30 e 20.30 al cinema Vittoria (via Piscicelli, 8/12) proiezioni speciali del film 'Il buco' di Michelangelo Frammartino, vincitore del Premio Speciale della Giuria al 78° Festival del Cinema di Venezia, alla presenza del regista - che ha formato già tanti giovani autori napoletani come docente di FilmaP - Atelier di cinema del reale di Ponticelli - e della coautrice Giovanna Giuliani. Un ponte tra due manifestazioni di cinema per lanciare forte il messaggio di tornare in sala, un passaggio di consegne tra il festival diretto da Mario Vìolini e la rassegna ideata da Antonella Di Nocera che si terrà dal 19 al 24 ottobre. L'evento sarà introdotto da Anna Masecchia, docente dell'Università degli studi Di Napoli Federico II", si legge in una nota. (Ren)