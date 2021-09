Piemonte: lavori in difficoltà economica, Regione stanzia 9 milioni, 15 mila i beneficiari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta del Piemonte ha stanziato nelle scorse ore più di 9 milioni di euro (9.252.600) per sostenere con un contributo a fondo perduto di 600 euro i lavoratori in disagio economico. Sono 15 mila i potenziali beneficiari. Tra chi ha subito le conseguenze più pesanti del lungo lockdown della primavera 2020, vi sono alcune categorie particolarmente penalizzate: gli addetti ai servizi di pulizia, alle mense, ma anche chi lavora nei servizi educativi e nei poli museali, oltre ai lavoratori dello spettacolo e, in ultimo, chi stava svolgendo un tirocinio che è stato definitivamente sospeso nel periodo marzo-maggio 2020. Per l’assessore al lavoro è la Regione Piemonte che si pone, ancora una volta, in prima linea a supporto di lavoratori e famiglie che stanno ancora pagando il prezzo di una crisi dettata dalla pandemia e che sono stati completamente dimenticati dal Governo. La misura regionale prevede un intervento concreto, con l’assegnazione di un contributo una tantum, rivolto direttamente agli esclusi dagli ammortizzatori sociali o che hanno subito una riduzione della retribuzione a causa della sospensione (o della cessazione) della prestazione lavorativa nel periodo continuativo da marzo 2020 a maggio 2020. (segue) (Rpi)