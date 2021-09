Infrastrutture: Bellanova, Pnrr straordinaria occasione per l'Abruzzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono convinta che anche per questa bellissima Regione e per questo territorio gli investimenti previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza rappresentino una occasione straordinaria, che dobbiamo essere capaci di mettere a valore". Lo ha detto la viceministra alle Infrastrutture, Teresa Bellanova, nell'incontro con la comunità dei sindaci, abruzzesi e molisani, della Val di Sangro, insieme ai presidenti di provincia di Chieti e de L'Aquila. "Un investimento complessivo, al netto delle risorse da ripartire con bando, per 2,27 miliardi di euro. Penso tra l'altro ai 621 milioni della Roma-Pescara, agli oltre 38 milioni risorse per il potenziamento della Ferrovia Adriatico-Sangritana, alle risorse destinate all'ammodernamento delle stazioni di Chieti, Giulianova, Pescara, Terano, Vasto-San Salvo e a quelle per il rinnovo treni, il rinnovo parco-autobus, l'up-grading sulla Pescara-Foggia e anche ai 5 milioni per la ferrovia turistica Sulmona-Carpinone; agli oltre 31 milioni per i porti di Pescara e Ortona; ai circa 63 milioni per la Zes; agli oltre 21 milioni per gli invasi e la gestione sostenibile delle risorse idriche; agli investimenti per l'edilizia residenziale pubblica e ai 5 interventi ammessi a finanziamento con il Programma Qualità dell'abitare per oltre 66 milioni. Ma penso anche - ha proseguito - ai circa 54 milioni destinati all'Abruzzo con il decreto del 16 luglio scorso per la messa in sicurezza di ponti e viadotti e per la messa in sicurezza della rete viaria di province e città metropolitane cui si aggiungono gli investimenti per la manutenzione delle strade provinciali nelle aree interne e che qui come nel resto del Paese dobbiamo ripopolare perché tornino a vivere con buone economie". (segue) (Rin)