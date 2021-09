Infrastrutture: Bellanova, Pnrr straordinaria occasione per l'Abruzzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una panoramica non esaustiva - ha aggiunto Bellanova - ma che restituisce perfettamente la rilevanza della sfida che il Paese sta affrontando e la necessità, adesso più che ma, di saper integrare e fare interagire strumenti e risorse perché non un euro vada perduto. L'interlocuzione di oggi con le comunità territoriali è stata ricca di temi e preziosa anche per il lavoro da svolgere al Ministero. So che il completamento del Fondo valle ferroviaria, dove c'è un binario interrotto è tema sensibile e che sta a cuore sia a questo territorio che al Molise. E' vero, è un'opera fondamentale sia per i trasporti merci su ferro per i collegamenti turistici. Appena rientrata a Roma avvierò le interlocuzioni con gli Uffici per verificare la possibilità che l'opera venga inserita nell'ambito delle diverse programmazioni. E conto di trasferire al ministro Giorgetti quanto mi è stato fatto presente dai sindaci circa la situazione di Stellantis in Abruzzo", ha concluso. (Rin)