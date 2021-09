Napoli: Borrelli (Verdi), interrogazione su strumentazioni a pronto soccorso ospedale del Mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il pronto soccorso dell'ospedale del Mare senza monitor per misurare i parametri vitali. La denuncia dell'Usb. Abbiamo inviato una interrogazione per la giunta regionale per verificare quanto denunciato dai sindacati per chiedere spiegazioni e come si intenda porvi rimedio. Riteniamo che il personale sanitario, già sottoposto a continui stress ad aggressioni, debba essere messo nelle migliori condizioni possibili di poter svolgere il proprio lavoro per i bene dei pazienti e della cittadinanza. Il nostro sistema sanitario nella parte più critica dell'emergenza sanitaria ha dimostrato non solo di essere in grado di reggere l'urto ma di essere addirittura un 'eccellenza acclamata nel mondo, ora deve dimostrare di poter far fronte con grande efficienza anche alla quotidianità, una quotidianità che comunque è ancora immersa nell' emergenza". Così in una nota il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. (Ren)