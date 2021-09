Sardegna: servizi alla persona, l'Unione dei comuni della Marmillla punta sulla qualità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parola d'ordine: camminare insieme e collaborare per offrire servizi di qualità e ancora più puntuali alle fasce più deboli di un territorio, composto da ventuno Comuni. Impegno preso dalla conferenza di servizi del Piano locale unitario dei servizi alla persona (Plus) del distretto di Sanluri che si è riunita nella sede dell'Unione di comuni Marmilla, a Sanluri. La riunione era propedeutica a un prossimo e nuovo incontro fra sindaci e amministratori locali del distretto sanlurese per mettere a punto la nuova programmazione del Plus. Confermata la strada maestra: la gestione in forma associata dei servizi ed essere sempre più presenti nei bisogni di ogni comunità. "Un incontro proficuo - hanno commentato il presidente dell'Unione, Marco Pisanu e il suo vice, Danilo Piras -. Il confronto e lo scambio di idee e opinioni aiuta a progettare ancora meglio, tenendo sempre ben chiaro l'obiettivo: il benessere e le necessità dei nostri cittadini". IL Plus L'Unione Marmilla dallo scorso 1 giugno si occupa della gestione del Plus del distretto di Sanluri, nel quale rientrano i paesi di Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Samassi, Sanluri, Segariu, Serramanna, Serrenti, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru e Villanovafranca. Gli uffici del Plus avranno presto due nuove sedi, nel polo culturale, a Sanluri e a Setzu. (segue) (Rsc)