Infrastrutture: Bellanova, disponibile a sostenere l'inserimento del porto di Vasto nell'Autorità di sistema portuale

- "Condivido il punto di vista di quanti in questo incontro hanno sottolineato la rilevanza del Porto di Vasto anche alla luce della convenzione già in essere tra il nostro ministero e la Regione Abruzzo e delle risorse previste con le Zes, indicando l'opportunità di un suo inserimento nell'Autorità di Sistema Portuale. Dal canto mio sono disponibile a sostenere questo processo facendomi parte diligente". Lo ha sottolineato la viceministra Teresa Bellanova, nel corso dell'incontro a Vasto con gli operatori portuali e della pesca. "Come giustamente ha sottolineato il Sindaco Francesco Menna", ha proseguito Bellanova, "questo Porto rappresenta una infrastruttura fondamentale e strategica per il territorio, per rendere più competitivo e attrattivo il Vastese e imprimere anche una spinta alle attività produttive che gravitano intorno ad esso. E questo anche alla luce degli oltre 62 milioni complessivamente destinati al potenziamento della Zes abruzzese nell'ambito del Pnrr e che coinvolgono anche il porto di Vasto". (segue) (Com)