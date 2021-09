Cinema: "Una coppia" vince il Napoli Film Festival

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "'Una coppia' di Davide Petrosino si è aggiudicato il Vesuvio Award come miglior opera in concorso nella sezione SchermoNapoli corti del Napoli Film Festival 2021, diretto da Mario Violini in collaborazione con Giuseppe Borrone. La giuria della 22esima edizione, composta dal giornalista Antonio Fiore, dalla film maker Maria Di Razza e dal regista Francesco Prisco, ha premiato questo lavoro "per la capacità di delineare in maniera nitida e poetica, con un interessante rigore stilistico, un episodio di 'ordinaria quotidianità' come la fine di un amore, senza mai indulgere in compiacimenti formali ed esaltando le prove di due giovani interpreti di sicuro avvenire", si legge in una nota. "Due le menzioni speciali - prosegue la nota - che sono andate ad Emma di Andrea Bocchetti e Il solito pranzo di Andrea Valentino. Quella di Gigi Savoia è la miglior interpretazione maschile per il film 'L'ora delle nuvole' di Mario Sposito". (segue) (Ren)