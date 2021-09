© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inwit installa in Italia la prima torre per le telecomunicazioni mobili strutturata in legno. Sono infatti terminati i lavori per la prima “tower” composta da legno lamellare, materiale alternativo all’acciaio. Alta 40 metri con 4 ballatoi per posizionare antenne e ponti radio dei gestori ospitati, la torre è costituita completamente da materiale sostenibile e circolare, in linea con gli obiettivi del Piano di Sostenibilità 2021-2023. Lo rende noto Inwit. La torre, posizionata lungo l’autostrada A51 Tangenziale Est di Milano nel territorio del Comune di Brugherio (MB), è adiacente al Parco est delle Cave e garantirà la copertura della rete cellulare della zona, assicurando anche i servizi telefonici emergenziali, di particolare rilevanza per il traffico autostradale. Con questo intervento Inwit persegue due obiettivi funzionali a queste zone: la riqualificazione del territorio del Parco come corridoio ecologico, e il miglior inserimento ambientale e paesaggistico possibile dell’infrastruttura. Il palo strutturato in legno andrà infatti a sostituire quello precedente in acciaio, che verrà smantellato e portato a recupero. (segue) (Com)