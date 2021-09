Cinema: "Una coppia" vince il Napoli Film Festival (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "'Un attore che ha saputo fare della preziosa scuola eduardiana un trampolino di lancio verso performances sempre più raffinate e convincenti. Protagonista o comprimario, Gigi Savoia è la prova che sul set o sulla scena non c'è differenza tra piccoli ruoli o ruoli da mattatore: la loro grandezza si misura solo sulla qualità dell'interprete. E quella di Savoia è tra le più alte'", si legge nella motivazione. "Con la straordinaria e potente interpretazione - continua la nota - in un adattamento de 'La voce umana' di Cocteau, sapientemente rivisitato da Giuseppe Bucci, Rosaria De Cicco ne 'La voce di Laura' declina le sue poliedriche capacità attoriali, uscendo a testa alta dall'inevitabile confronto con chi l'ha illustremente preceduta. I cambi di ritmo e di umore e l'altalena di sensazioni ci regalano una credibilissima performance, che la giuria del Napoli Film Festival decide di premiare come migliore interpretazione femminile. Questi i verdetti durante la serata di premiazione che si è tenuta nella sala Dumas dell'Istituto francese di Napoli, dopo cinque giorni di proiezioni di numerose anteprime e con ospiti internazionali come il regista Stéphane Brizé e il maestro polacco Jerzy Skolimowski, oltre all'attrice Sabina Guzzanti". (segue) (Ren)