Abruzzo: domani secondo appuntamento di Innovation Days-la fabbrica del futuro

Digitalizzazione, sostenibilità, tecnologie 4.0, settore dell'acciaio, del fashion, dell'arredamento sono alcuni degli ambiti su cui si concentrerà il nuovo appuntamento di Innovation Days, in programma domani 28 settembre e dedicato alle imprese di Marche e Abruzzo. Il roadshow del Sole 24 Ore e Confindustria, organizzato con il contributo di Sistemi Formativi Confindustria, dei Digital Innovation Hub di Confindustria e il sostegno di 4.Manager, si terrà in diretta streaming e sarà trasmesso dagli stabilimenti della Kromoss, azienda specializzata nei trattamenti superficiali di profili in alluminio per architettura e nella produzione di laminati pre-verniciati in alluminio con sede ad Aielli (L'Aquila): attraverso le storie di imprenditori che hanno saputo affrontare un contesto economico difficile come quello attuale, verranno approfonditi i modelli di business innovativi e le nuove professionalità messi in campo dalle aziende del territorio per cogliere opportunità di sviluppo e di innovazione, contribuendo così alla ripresa economica. Nel corso della mattinata i lavori si concentreranno sul ruolo del digitale in fabbrica, la spinta della sostenibilità, sulle ripartenze dai territori e, infine, sulla tecnologia e l'innovazione digitale nelle Pmi con case history imprenditoriali ed esempi delle migliori esperienze di innovazione nei diversi settori dell'economia.