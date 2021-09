Abruzzo: programmazione 2021-2027, Regione in campo per le categorie svantaggiate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo Piano sociale regionale, un diverso approccio alle Politiche attive del lavoro, lontano da logiche assistenzialistiche, il sostegno alle categorie vulnerabili grazie alla sinergia tra i Fondi europei. Sono alcuni dei temi emersi nell'Atelier tematico "Un'Europa più sociale", organizzato dal dipartimento della presidenza della Giunta regionale nell'ambito del secondo ciclo di webinar dedicati alla Programmazione 2021-2027. Tra le novità emerse nel tavolo di confronto, che ha visto la partecipazione del partenariato sociale e dei dirigenti regionali, i 50 milioni di euro destinati ai servizi per l'accompagnamento al lavoro, alla formazione mirata al reinserimento occupazionale, gli incentivi alle assunzioni, le misure a sostegno dei soggetti svantaggiati e con disabilità, il potenziamento dei Centri per l'impiego. Risorse a cui si aggiungeranno quelle derivanti dalla nuova programmazione 2021-2027, che vede una sinergia tra i fondi Fesr e Fse. A beneficiare dei finanziamenti, triplicati per quanto riguarda la dotazione del Fondo sociale europeo rispetto alla precedente programmazione, saranno le categorie fragili e più vulnerabili. (segue) (Gru)