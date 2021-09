Vaccino: 84 milioni le dosi somministrate in Italia, 42 milioni gli immunizzati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 84.092.068 le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate finora in Italia, l'88,6 per cento di quelle consegnate pari a 94.912.723 di cui 67.308.175 di Pfizer/BioNTech, 14.102.344 di Moderna, 11.543.315 di Vaxzevria (AstraZeneca) e 1.958.889 di Janssen (J&J). Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 42.052.391, pari al 77,86 per cento della popolazione over 12. Coloro che si sono sottoposti alla cosiddetta terza dose sono 49.080, pari al 5,27 per cento della popolazione oggetto di dose aggiuntiva o richiamo. E' quanto emerge dal bollettino a cura della presidenza del Consiglio dei ministri, del ministero della Salute e della struttura commissariale per l'emergenza sanitaria, aggiornato alle 17:18 di oggi. (Rin)