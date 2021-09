Sardegna: corsi d'acqua inquinati e maleodoranti a Maracalagonis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Maracalagonis, centro dell'area vasta cagliaritana, i residenti lamentano la presenza di miasmi maleodoranti che derivano da quanto scorre nel Rio Cortis e nel Rio Pardu. Non sono solo i residenti a farlo presente, ma è lo stesso Servizio igiene e salute pubblica dell'Ats Sardegna ad aver accertato "la presenza di uno scarico canalizzato di liquami fognari a cielo aperto nell'argine del Rio Cortis, in prossimità dell'intersezione fra la Strada provinciale 18 e la via Ciusa - Maracalagonis. Un secondo scarico fognario invece localizzato fra le vie Oristano e Nuoro immette in un pozzetto con griglia destinato alla raccolta delle acque piovane che vanno a confluire sempre nel suddetto Rio. La situazione è stata resa nota dagli ambientalisti del Gruppo d'intervento giuridico. "Il comune di Maracalagonis ne sarebbe già stato edotto fin dall'agosto 2020, senza esito finora - si legge in una nota del Grig -. I sopralluoghi effettuati dal Servizio igiene e salute pubblica dell'Ats Sardegna in data 28 agosto 2020 e 15 aprile 2021 hanno portato a rilevare 'ammassi di rifiuti, folta vegetazione infestante e la esalazione di cattivi odori' lungo il Rio Pardu e il Rio Cortis: quest'ultimo, oltre a corrispondere corpo recettore per le acque di scarico in uscita dall'impianto di depurazione comunale, senza escludere il possibile riversamento di altri scarichi abusivi occultati nei tratti ammantati dalla superficie coprente, lo è anche per un scarico secondario grezzo, odoroso, di grossa cacciata, ubicato in corrispondenza dell'intersezione con la Strada provinciale 15". (segue) (Rsc)