Napoli 2021: Laboccetta (Polo Sud), se si vuole ripartire bisogna sconfiggere l'astensione

- "A Napoli il vero partito da sconfiggere è quello degli astenuti. Occorre assolutamente superare la strategia della rinuncia. Del napoletano che resta chiuso in casa, o che al massimo osserva con disincanto la scena dal suo balconcino. Un Sindaco debole, eletto esclusivamente dalle truppe cammellate degli apparati partitici e di potere non serve alla città. I napoletani se vogliono una vera ripartenza dopo 10 anni di istrionismo e di demagogia non possono essere latitanti come è accaduto nel 2011 e nel 2016. La maggioranza silenziosa deve scendere in campo e riappropriarsi della Capitale del Mediterraneo e soprattutto del suo futuro." Lo dichiara Amedeo Laboccetta, ex deputato di Napoli, presidente di Polo Sud. (Ren)