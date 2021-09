Infrastrutture: Bellanova, disponibile a sostenere l'inserimento del porto di Vasto nell'Autorità di sistema portuale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' evidente infatti", ha spiegato, "che il collegamento con la Statale 16 cui sono destinati oltre 8 milioni di euro nell'ambito delle risorse Zes, gli altri interventi infrastrutturali previsti tra cui, fondamentale, la realizzazione dell'ultimo miglio ferroviario per cui sono disponibili già 20 milioni, ne modificheranno radicalmente profilo e funzioni. Per questo ritengo opportuna e chiederò ad Rfi, impegnata nello studio di fattibilità, l'attivazione di un tavolo di confronto con il territorio per una scelta condivisa del tracciato definitivo, prassi peraltro ampiamente sperimentata dall'azienda". Quanto alla variante della Statale 16, la viceministra Bellanova ha detto di voler approfondire le criticità indicate dalla comunità con gli uffici preposti all'interno del ministero, annunciando la richiesta ad Anas di un Tavolo con il coinvolgimento degli enti territoriali, per un confronto sul tracciato e la verifica sul reperimento di eventuali risorse aggiuntive. Dopo Vasto, è previsto un sopralluogo della viceministra sulla Fondovalle Sangro, al Cantiere Anas, e dunque un incontro in prossimità del Cantiere con i sindaci del territorio. (Com)