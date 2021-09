Napoli: Vaccaro (M5s), a Volla per investire nelle imprese per creare lavoro e sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il lavoro è la ricetta per far ripartire i nostri territori. Per questo in un comune come Volla mi sto impegnando per rilanciare il tessuto produttivo, sia dal punto di vista commerciale che imprenditoriale. Il mio ruolo di capogruppo della commissione Attività produttive in Senato mi porta a relazionarmi con centinaia di aziende. Confronti dai quali esigenze che accomunano interi comparti. Abbiamo sul tavolo diverse proposte condivise con le categorie, molte delle quali realizzabili grazie agli incentivi che abbiamo individuato e messo a disposizione con il Governo Conte. Un lavoro portato avanti in sinergia con amministrazioni locali, a partire proprio da territori come Volla. Investire vuol dire creare occupazione e sviluppo. Per questo vogliamo supportare realtà che sono pronte a investire, creando profitto, lavoro e rilanciando il nostro territorio, che ha potenzialità incredibili, a cominciare dal capitale umano". Lo ha dichiarato il senatore M5s Sergio Vaccaro. (Ren)