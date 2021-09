Sardegna: operazione Squadra mobile Polizia, 3 arresti e 1,5 chili di droga sequestrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre un chilo e mezzo di droga sequestrato e tre arresti sono il bilancio di tre operazioni condotte dai Falchi della Squadra mobile della questura di Cagliari con l'obiettivo di frenare lo spaccio di stupefacenti. La prima è stata portata a termine a Capoterra dove è stato arrestato un 28enne pregiudicato che da tempo aveva avviato un'intensa attività di spaccio di sostanze stupefacenti in località Frutti d'oro. L'intervento degli agenti ha consentito di bloccare il giovane nei pressi della sua abitazione: l'uomo riceveva gli acquirenti in un parcheggio posto a poca distanza dalla sua casa. La perquisizione personale ha consentito di rinvenire un contenitore in plastica con all'interno 11 dosi di cocaina per un peso di 5,65 grammi oltre alla somma contante di 380 euro, frutto delle pregresse cessioni. Nella stessa serata, in località Frutti d'oro 1, è stata perquisita l'abitazione di una 54enne, incensurata, custode di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. La perquisizione ha consentito il sequestro di circa 1,4 chili di marijuana che la donna custodiva all'interno della camera da letto. Nel quartiere della "Marina" di Cagliari, si è invece proceduto all'arresto di un 31enne di nazionalità gambiana, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Attività di indagine, pedinamenti ed osservazione, hanno evidenziato come l'abitazione in cui viveva lo straniero, che divideva con altri connazionali risultati tutti estranei ai fatti, fosse meta di numerosi giovani che vi si recavano per l'acquisto di marijuana. E' stata quindi effettuata la perquisizione presso l'abitazione dove, in un ambiente di sua esclusiva disponibilità, sono stati rinvenuti circa 250 grammi di marijuana, in parte suddivisa in dosi e pronta per essere spacciata, in parte da confezionare. (segue) (Rsc)