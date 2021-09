Salerno: Tofalo (M5s), sindaco uscente scappa, figli De Luca partecipino a dibattiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dispiace per l'assenza durante il confronto del Sindaco uscente di Salerno. Vogliamo tranquillizzarlo e dirgli che i cittadini hanno diritto ad ascoltare la diversità delle idee. Tutti dovrebbero confrontarsi serenamente sul futuro della nostra città. Non presentarsi ad un dibattito pubblico è una mancanza di rispetto grave nei confronti dei salernitani". Così il deputato del Movimento 5 Stelle, Angelo Tofalo: "Chi si sottrae a questo tipo di appuntamenti forse è in malafede. Se non hai nulla da nascondere o da temere, vieni, ti siedi e parli di contenuti. Mi preoccupa che un signore che evita il confronto vuole poi continuare a governare Salerno. Siamo in campagna elettorale e i cittadini hanno bisogno di ascoltare dibattiti tematici, rivolgo quindi un invito al figlio del governare della Campania per un dibattito pubblico sulla gestione del Comune di Salerno". (Ren)