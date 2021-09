Molise: in Consiglio regionale Toma battuto dalle minoranze, situazione politica confusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lunga seduta monotematica del Consiglio regionale del Molise ha sancito di fatto questa sera una realtà che ha già aperto una serie di reazioni dagli scenari imprevedibili. Da questa sera il presidente della Regione Donato Toma, tra l'altro anche commissario straordinario alla Sanità per il Molise, non ha più una maggioranza in Consiglio regionale. Il Programma operativo sanitario (Pos) è stato infatti bocciato con una mozione approvata per 10 a 9 in favore delle minoranze (M5s, Pd e parte di Fratelli d'Italia) Iorio e Romagnuolo. Il presidente Toma a conclusione dell'operazione di voto, molto amareggiato, ha lasciato l'Aula ed è andato via. Cosa accadrà ora? E' l'interrogativo che si pongono questa sera gli osservatori politici molisani e che solamente nelle prossime ore e forse già a partire da domani si potrà capire meglio. (Gru)