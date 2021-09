Napoli: Maresca, un grande progetto per restituire il mare ai cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vivere il mare a Napoli è possibile. Lo abbiamo detto e oggi ve lo dimostriamo". Lo ha annunciato con un video sui suoi canali social Catello Maresca, candidato sindaco del centrodestra a Napoli, presentando lo studio di fattibilità curato dagli architetti Paolo Di Martino e Barbara Visconti: " 'Lungomare da vivere' prevede la realizzazione di un pontile galleggiante e di un sistema modulare sostenibile che rendono accessibile la Rotonda Diaz: dodici pontili in grado di accogliere circa 800 persone. I costi saranno finanziati in parte con denaro pubblico, in altra parte siamo già stati contatti da sponsor che vedono in questo progetto un volano di sviluppo per il turismo. Un lungomare così significa per i ristoranti lavorare con i turisti il doppio, se non il triplo di oggi. Per i tassisti non vedere crocieristi solo di passaggio a Napoli, ma lavorarci sempre. Perché Napoli e i napoletani meritano di più". (Ren)