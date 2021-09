Calabria: de Magistris, sgomento per morte paziente in ambulanza senza medico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Leggo con sgomento del tragico incidente avvenuto a Rossano, in cui ha perso la vita una donna soccorsa da un'ambulanza non medicalizzata. Le sue condizioni, già gravissime all'arrivo del 118 - privo di medico a bordo! - sono poi peggiorate e la donna ha perso la vita mentre dall'Annunziata arrivava l'elisoccorso. Provo rabbia e amarezza per questa vita spezzata e mi chiedo quante sono state e saranno ancora le vittime della devastazione totale del diritto alla salute, in Calabria. Provo tanta rabbia, soprattutto perché, mentre la donna moriva a causa dell'assenza di un medico, vi è una politica complice della chiusura dei 18 ospedali e della conseguente negazione della sanità in queste terre. Non credete più a chi si è mangiato tutto e a chi parla di rimettere in piedi quello che ha contribuito a demolire, pezzo per pezzo, mentre per anni i calabresi hanno protestato e si sono ribellati, inascoltati. La politica regionale calabrese e la politica di chi ha voluto commissari senza risolvere nulla (tanto di centro destra quanto di centro sinistra) è responsabile di questa tragedia che colpisce il diritto più importante, quello alla vita". Lo ha affermato in una nota il sindaco di Napoli uscente Luigi de Magistris, candidato alla presidenza della Regione Calabria. (Ren)