Abruzzo: Imprudente, Regione considera strategico istituto contratto di fiume (2)

- "Per il raggiungimento di questi obiettivi - ha spiegato ancora Imprudente - si è inteso quindi intervenire, oltre che con la valutazione dello status quo delle diverse esperienze in atto, sia attraverso l'acquisizione documentale trasmessa dai Comuni capofila dei contratti di fiume che con sessioni tematiche di indirizzo e confronto, anche con l'individuazione di criteri oggettivi finalizzati a configurare lo stato di avanzamento delle diverse procedure negoziali, conformemente agli indirizzi regionali e del ministero dell'Ambiente/Ispra, giungendo a definire un modello di contratto di fiume con l'indicazione sia di documento strategico che di un piano di azione concreti". Imprudente ha sottolineato, infine, che "l'amministrazione regionale intende promuovere l'avanzamento delle attività sui contratti di fiume al fine di pervenire all'effettiva disponibilità di progetti di fattibilità tecnico-economica finanziabili nell'ambito dei Programmi di interventi in corso di definizione, in particolare Pnrr e Programmazione comunitaria 2021-2027. A tale proposito, la delibera di Giunta individua e stanzia 300.000 euro di risorse regionali per le progettazioni da assegnare ai Comuni capofila dei contratti di fiume ai fini dell'avanzamento delle attività, stabilendo requisiti, criteri, priorità e modalità per l'assegnazione del contributo". (Gru)