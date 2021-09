Imprese: Intesa Sanpaolo sostiene il progetto di inclusione femminile "Fabbricatrici di sogni" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aiutare le persone più in difficoltà ad agganciare la ripresa è uno degli obiettivi al centro della nostra azione in questa fase post emergenziale. Cercheremo di perseguire questo intento aprendo collaborazioni anche inedite con tutte le forze vive di questa città che credono nella capacità di riscatto delle persone”, ha concluso. “Talvolta, se mi guardo indietro, penso di non essere riuscita a farcela. Invece si, i sogni possono avverarsi. La Milanesa è nata da un sogno: quello di poter realizzare un 'laboratorio' dove insegnare alle donne che hanno subito violenza o che si trovano in situazione di disagio una professione, per essere reinserite nel mondo lavorativo e avere una seconda possibilità per essere indipendenti e felici. Grazie agli altri partner del progetto, siamo riusciti a far nascere “Fabbricatrici di Sogni” e abbiamo da poco avviato il laboratorio con le prime donne coinvolte. Quella che era una speranza ora è diventata una splendida realtà”, ha aggiunto Cinzia Macchi, designer La Milanesa. (Com)