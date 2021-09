Covid: Piemonte, somministrate altre 14.455 dosi di vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 14.455 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid ieri in Piemonte. Questo il dato comunicato all’Unità di Crisi della Regione. A 7.667 è stata somministrata la seconda dose, 1.295 hanno ricevuto la terza dose. Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 1.979 i 12-15enni, 3.416 i 16-29enni, 2.283 i trentenni, 2.262 i quarantenni, 1.780 i cinquantenni, 562 i sessantenni, 198 i settantenni, 1.419 gli estremamente vulnerabili e 70 gli over80. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.928.016 dosi, di cui 2.731.133 come seconde e 10.946 come terze, corrispondenti all’87,7% di 6.759.180 finora disponibili in Piemonte.(Rpi)