Imprese: Intesa Sanpaolo sostiene il progetto di inclusione femminile "Fabbricatrici di sogni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Fabbricatrici di sogni – Un progetto di inclusione femminile” è l’iniziativa nata dall’incontro fra Intesa Sanpaolo, Fondazione Caritas Ambrosiana Onlus e Fondazione S. Carlo Onlus e 61.67 S.r.l., società proprietaria del brand di borse e accessori La Milanesa. Con l’avvio della prima fase di sperimentazione a Milano, il progetto intende promuovere occasioni di riscatto per le donne che hanno subito violenza o che si trovano in difficoltà socio-economica attraverso l’erogazione di corsi di alta formazione sartoriale, con l’obiettivo di offrire una prospettiva di inserimento nel mondo del lavoro e di riconquista della propria autonomia. Il progetto genera in questo modo una rete virtuosa in grado di creare valore sociale, empowerment femminile e assicurare la sostenibilità degli interventi, attraverso il recupero di mestieri tradizionali con tecniche di alta sartoria e l’utilizzo di tessuti naturali, valorizzando al contempo la moda made in Italy. Le borse e gli accessori realizzati dalle destinatarie del progetto, individuate dalla Fondazione Caritas Ambrosiana, saranno commercializzati con il brand solidale “Fabbricatrici di sogni” e venduti presso tutti i negozi La Milanesa in Italia, all’estero e online. (segue) (Com)