Violenza donne: picchia compagna e madre, arrestato 33enne a Napoli

- I carabinieri hanno arrestato un 33enne, già noto alle forze dell'ordine, nel quartiere di Ponticelli di Napoli perché ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, dopo l'ennesimo litigio con la compagna, l'uomo avrebbe prima insultato e poi picchiato quest'ultima. La madre avrebbe provato a fermarlo per evitare alla nuora altri colpi, venendo malmenata anche lei. I vicini di casa, allarmati dalle urla, avrebbero quindi allertato i militari. Il 33enne è stato condotto presso il carcere di Poggioreale in attesa di giudizio. (Ren)