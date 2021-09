Vaccino: D'Amore (Asl Napoli 2), Mancano all'appello 150mila persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo scorso anno in questo periodo vivemmo l'onda gigantesca di contagi da Covid-19. La vaccinazione massiva ha limitato la circolazione del virus". Così il direttore generale dell'Asl Napoli 2 Nord Antonio D'Amore, intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" su Radio Crc Targato Italia, commenta la situazione dei contagi Covid. "Su 1 milione e 60mila abitanti nell'Asl Napoli 2 nord mancano all'appello 150mila persone - prosegue parlando della campagna vaccinale - Oggi ci scontriamo con questo zoccolo duro pari al 5 per cento che può essere deleterio per la nostra speranza di salutare definitivamente la pandemia". E sulla "zona rossa" di Giugliano (Na) spiega: "Oggi finisce la zona rossa al campo rom di Giugliano (Na) e questo provvedimento scaturisce dai dati. Siamo partiti da oltre 90 contagi e incidenza del 38 per cento su 450 persone. Abbiamo messo un presidio stabile fuori al campo con due medici e c'è stata poi la partecipazione della protezione civile. Siamo soddisfatti che attualmente ci sono solo 2 contagiati. Tra una settimana torniamo per le persone che vogliono vaccinarsi". (Ren)