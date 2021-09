Napoli: minorenni sorpresi con armi da "ninja", denunciati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri di San Sebastiano al Vesuvio (Na) hanno denunciato, due minorenni di 15 e 17 anni, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e di porto di armi o oggetti atti ad offendere. I militari, durante un posto di controllo, hanno notato i due minori a bordo di un motorino e intimando l'alt senza che i due però si fermassero. Da lì è nato un inseguimento terminato poco tempo dopo con la cattura dei due minorenni. I carabinieri, durante la perquisizione dei due, hanno rinvenuto un nunchaku, un arma usata in passato dai ninja giapponesi, sotto la sella dello scooter e un punteruolo nel borsello di uno dei 2 fermati. Oltre alla denuncia a piede libero i due sono stati anche multati per guida senza casco, senza la copertura assicurativa e senza patente.(Ren)